STATE & FEDERAL CANDIDATES APPROVED FOR IOWA PRIMARY

THE IOWA SECRETARY OF STATE’S STAFF HAS REVIEWED NOMINATING PETITIONS AND RELEASED THE LIST OF CANDIDATES WHO’VE BEEN ACCEPTED FOR THE 2026 PRIMARY ELECTIONS.
RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.
IACANDIDATES OC……SOQ. :42
REPUBLICAN CHRIS MCGOWAN WILL BE UNOPPOSED IN THE FOURTH DISTRICT CONGRESSIONAL G-O-P PRIMARY.
AT ONE TIME THERE WERE FOUR OTHER REPUBLICANS CAMPAIGNING IN THE DISTRICT, WHICH IS CURRENTLY REPRESENTED BY RANDY FEENSTRA, WHO’S RUNNING FOR GOVERNOR.
DEMOCRATS DAVE DAWSON OF LAWTON, STEPHANIE STEINER OF SUTHERLAND AND ASHLEY WOLFTORNABANE OF STORM LAKE HAVE BEEN ACCEPTED FOR THE PRIMARY BALLOT IN THE FOURTH DISTRICT.
IOWA’S U.S. SENATE RACE HAS CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON AND FORMER STATE LEGISLATOR JIM CARLIN IN THE G-O-P PRIMARY AND DEMOCRATS JOSH TUREK AND ZACH WAHLS — WHO ARE BOTH CURRENT MEMBERS OF THE IOWA LEGISLATURE — COMPETING FOR THEIR PARTY’S NOMINATION FOR THE U.S. SENATE.
SECRETARY OF STATE PAUL PATE SAYS NEARLY 300 CANDIDATES HAVE BEEN APPROVED FOR THE PRIMARY ELECTIONS ON JUNE 2ND.
THERE ARE ELECTIONS THIS YEAR IN HALF OF THE 50 STATE SENATE DISTRICTS AND IN ALL 100 HOUSE DISTRICTS. CANDIDATES FOR COUNTY OFFICES HAVE UNTIL THIS FRIDAY TO FILE THEIR NOMINATING PETITIONS.