SOUTH SIOUX TO INSTALL RIVERVIEW DRIVE SEWER LINE

THE CITY OF SOUTH SIOUX CITY HAS CONTRACTED FOR A NEW 16-INCH SEWER LINE TO BE BUILT ALONG RIVERVIEW DRIVE.
WORK ON THE LINE WILL GET UNDERWAY THIS WEEK AND IS EXPECTED TO TAKE TWO TO THREE MONTHS TO COMPLETE.
THE PIPE WILL CARRY WASTEWATER FLOWS TO THE CITY’S NEW AWARD WINNING WASTEWATER TREATMENT PLANT.
TRAFFIC WILL BE RESTRICTED TO ONE WAY (NORTHBOUND) BEGINNING THIS WEEK.
SOUTHBOUND TRAFFIC ON RIVERVIEW DRIVE WILL USE A POSTED DETOUR TO ARBOR DRIVE AND G STREET.
NORTHBOUND TRAFFIC WILL BE UNCHANGED, ALTHOUGH THE POTENTIAL FOR MINOR PAUSES IN TRAFFIC MAY OCCUR AS CONSTRUCTION EQUIPMENT AND MATERIALS NAVIGATE THROUGH THE WORK AREAS.
FOLLOWING COMPLETION OF WORK IN THE CONSTRUCTION PHASE ALONG RIVERVIEW DRIVE, WORK WILL CONTINUE SOUTH ALONG VETERANS DRIVE TO NEAR E 29TH STREET.