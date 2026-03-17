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SC POLICE TRAINING CENTER UPGRADE PLACED ON HOLD

By
Woody Gottburg
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THE SIOUX CITY COUNCIL REJECTED ALL EIGHT BIDS MONDAY FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW POLICE DEPARTMENT STORAGE FACILITY AT THEIR TRAINING CENTER.

ALL OF THE BIDS WERE $100,000 TO $350,000 OVER THE ARCHITECT’S ESTIMATE.

POLICE CHIEF REX MUELLER TOLD THE COUNCIL THE PROJECT HAD SOME ADDITIONAL NEEDS THAT WEREN’T FIGURED INTO THAT ESTIMATE:

PDBLDG1 OC………LOT OF WORK. :25

THE CHIEF SAYS HE WOULD LIKE A CENTRAL LOCATION FOR A TRAINING CENTER, BUT ISN;T SURE IT SHOULD STILL BE NEAR THE AIRPORT:

PDBLDG2   OC……SOMEWHERE ELSE. :22

MUELLER SAYS WHEN THE TRAINING CENTER WAS ESTABLISHED OVER 25 YEARS AGO, IT INVOLVED REFURBISHING OLD BUILDINGS WHICH ARE NOW SHOWING THEIR AGE:

PDBLDG3 OC………….EXISTING FACILITIES. :25

CHIEF MUELLER SAYS THEY WILL DO SOME MORE STRATEGIC PLANNING AND CHECK WITH OTHER CITY DEPARTMENTS REGARDING EXISTING SPACE THEY MIGHT BE ABLE TO USE.

 

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