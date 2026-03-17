OVER 2000 TICKETS ISSUED FOR DRIVING WHILE HOLDING CELL PHONE

THE IOWA STATE PATROL SAYS MANY PEOPLE ARE FOLLOWING THE NEW HANDS-FREE CELL PHONE LAW SINCE LAW ENFORCEMENT WENT FROM WARNINGS TO TICKETS TO START THE NEW YEAR.
HOWEVER SERGEANT ALEX DINKLA SAYS OVER 2000 OTHER MOTORISTS WERE STILL USING THEIR DEVICES WHILE DRIVING.
TICKETED1 OC………STATE OF IOWA” ;08
DINKLA SAYS THERE HAVE ALSO BEEN AROUND 19-HUNDRED WARNINGS WRITTEN THIS YEAR.
HE SAYS THERE IS NO DOUBT THAT THE LAW HAS IMPROVED SAFETY ON THE ROADWAYS.
TICKETED2 OC………NOT USING THOSE DEVICES” :13
DINKLA SAYS THERE ARE MANY PEOPLE WHO AREN’T FOLLOWING THE LAW THAT HAVEN’T BEEN TICKETED.
TICKETED3 OC………VIOLATING THIS LAW” ;12
THE FINE FOR HANDLING A CELL PHONE WHILE DRIVING IS 100 DOLLARS.
RADIO IOWA