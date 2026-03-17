NEBRASKA HWY 35 PROJECT NEAR HUBBARD BEGINS NEXT WEEK

THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS WEATHER PERMITTING, WORK WILL BEGIN MARCH 23 ON NEBRASKA HIGHWAY 35 BETWEEN HUBBARD AND U.S. HIGHWAY 75.
THE PROJECT CONSISTS OF CULVERT WORK, THE REHABILITATION OF TWO BRIDGES, RESURFACING THE ROAD AND THE ADDITION OF A RIGHT-TURN LANE AT THE N-35 AND N-110 JUNCTION.
TRAFFIC WILL BE MAINTAINED WITH A PILOT VEHICLE AND FLAGGERS.
TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS WILL BE IN USE FOR A PORTION OF THE PROJECT.
KNIFE RIVER MIDWEST, OF SIOUX CITY, IOWA, IS THE PRIME CONTRACTOR WITH THE PROJECT COMPLETION DATE
ANTICIPATED TO BE IN LATE AUTUMN OF THIS YEAR.