IOWA DEMOCRATIC 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL CANDIDATE FORUM SET FOR MARCH 24

THE U.S. HOUSE DISTRICT 4 DEMOCRATIC PARTY CANDIDATE FORUM POSTPONED DUE TO WEATHER WILL TAKE PLACE NEXT TUESDAY EVENING, MARCH 24 AT 7 P.M.
THE EVENT WILL BE HELD IN THE DEWITT LEARNING COMMONS IN ORANGE CITY AND IS HOSTED BY THE DEMOCRATIC PARTIES OF SIOUX AND PLYMOUTH COUNTIES.
THREE DEMOCRATS RUNNING TO REPRESENT IOWA’S 4TH DISTRICT IN THE U.S. HOUSE WILL SPEAK AND ANSWER QUESTIONS FROM THE AUDIENCE.
THEY INCLUDE DAVE DAWSON OF LAWTON, STEPHANIE STEINER OF SUTHERLAND, AND ASHLEY WOLFTORNABANE OF STORM LAKE.