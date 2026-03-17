CITY COUNCIL TO HOLD BUDGET REVIEW HEARING WEDNESDAY

THE SIOUX CITY COUNCIL WILL HOLD THEIR DEPARTMENTAL BUDGET REVIEW SESSION WEDNESDAY MORNING AT CITY HALL.
THE COUNCIL WILL CONVENE AT 8:30AM AND BEGIN BY FINALIZING THE PROPOSED CAPITAL IMPROVEMENTS BUDGET.
FOLLOWING THAT, THE COUNCIL WILL REVIEW THE PROPOSED BUDGET FOR EACH CITY DEPARTMENT.
THAT INCLUDES THE PUBLIC LIBRARY WHERE PROPOSED CUTS HAVE RANGED FROM $100,000 TO NEARLY A MILLION DOLLARS.
ONE OTHER PROPOSED CUT WAS TO CLOSE THE PUBLIC MUSEUM’S BOAT MUSEUM ON LARSON PARK ROAD ALONG THE RIVERFRONT.
THE COUNCIL HOPES TO HAVE THE BUDGET WRAP UP COMPLETED BY NOON.