ST. PATRICK’S DAY PARADE SET FOR TUESDAY EVENING

SIOUX CITY ST. PATRICK’S DAY PARADE RETURNS TO THE DOWNTOWN AT 6 P.M. ON TUESDAY.
THE ANNUAL FAMILY-FRIENDLY TRADITION CELEBRATES OUR LOCAL COMMUNITY AND IRISH HERITAGE
THE EVENT BEGINS ON HISTORIC 4TH STREET AT IOWA STREET AND CONTINUES WEST ALONG 4TH STREET, CONCLUDING AT NEBRASKA STREET.
THE PARADE WELCOMES LOCAL ORGANIZATIONS, BUSINESSES, MUSICIANS AND FAMILIES TO PARTICIPATE IN THIS ANNUAL COMMUNITY CELEBRATION.
THE PARADE, PRESENTED BY MISSOURI VALLEY STEEL METALS, FEATURES AREA SCHOOLS, SPORTS TEAMS, COMMUNITY GROUPS, LOCAL BUSINESSES AND FAMILIES CELEBRATING IRISH HERITAGE.
THE FREE EVENT WAS FOUNDED IN 2009 BY A GROUP OF IRISH SIOUXLANDERS,