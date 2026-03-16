RULES APPROVED FOR IOWA HANDS FREE DRIVING PENALTIES

IOWA’S STATE TRANSPORTATION COMMISSION HAS APPROVED RULES FOR THE NEW HANDS FREE CELLPHONE LAW THAT COULD LEAD TO VIOLATORS LOSING THEIR DRIVER’S LICENSE.
THE D-O-T’S KATHLEEN MERADITH-AYERS SAYS THE NEW RULES MAKE A HANDS-FREE VIOLATION IMPACT YOUR DRIVING RECORD.
HF1 OC….SUSPENDED :15
MERADITH-AYERS SAYS THEY STEP IN WHEN YOU GET TOO MANY VIOLATIONS.
HF2 OC….12-MONTH PERIOD :06
SHE SAYS YOUR LICENSE CAN BE SUSPENDED FOR 90 DAYS AFTER YOU REACH THE THREE MOVING VIOLATIONS.
HF3 OC….IMPROVEMENT PROGRAM :24
IOWA HAS A GRADUATED DRIVER’S LICENSE SYSTEM FOR YOUNG PEOPLE WHERE THEY START WITH A RESTRICTED LICENSE BEFORE EARNING A REGULAR ONE.
MERADITH-AYERS SAYS A HANDS-FREE VIOLATION CARRIES MORE WEIGHT FOR THEM.
HF4 OC….THE LICENSE :15
THE CHANGE NEEDS ONE FINAL APPROVAL FROM THE ADMINISTRATIVE RULES COMMITTEE AND THEY WILL THEN BE ACTIVE.