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RULES APPROVED FOR IOWA HANDS FREE DRIVING PENALTIES

By
Woody Gottburg
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IOWA’S STATE TRANSPORTATION COMMISSION HAS APPROVED RULES FOR THE NEW HANDS FREE CELLPHONE LAW THAT COULD LEAD TO VIOLATORS LOSING THEIR DRIVER’S LICENSE.

THE D-O-T’S KATHLEEN MERADITH-AYERS SAYS THE NEW RULES MAKE A HANDS-FREE VIOLATION IMPACT YOUR DRIVING RECORD.

HF1 OC….SUSPENDED :15

MERADITH-AYERS SAYS THEY STEP IN WHEN YOU GET TOO MANY VIOLATIONS.

HF2 OC….12-MONTH PERIOD :06

SHE SAYS YOUR LICENSE CAN BE SUSPENDED FOR 90 DAYS AFTER YOU REACH THE THREE MOVING VIOLATIONS.

HF3 OC….IMPROVEMENT PROGRAM :24

IOWA HAS A GRADUATED DRIVER’S LICENSE SYSTEM FOR YOUNG PEOPLE WHERE THEY START WITH A RESTRICTED LICENSE BEFORE EARNING A REGULAR ONE.

MERADITH-AYERS SAYS A HANDS-FREE VIOLATION CARRIES MORE WEIGHT FOR THEM.

HF4 OC….THE LICENSE :15

THE CHANGE NEEDS ONE FINAL APPROVAL FROM THE ADMINISTRATIVE RULES COMMITTEE AND THEY WILL THEN BE ACTIVE.

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