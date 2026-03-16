NEBRASKA PATROL ASSISTS NUMEROUS DRIVERS IN SUNDAY SNOWSTORM

TROOPERS WITH THE NEBRASKA STATE PATROL RESPONDED TO OVER 40 WEATHER RELATED INCIDENTS DURING SUNDAY’S WINTER STORM.
STATE TROOPERS INVESTIGATED 6 CRASHES, PERFORMED 43 MOTORIST ASSISTS, AND ASSISTED OTHER AGENCIES WITH 6 RESPONSES ON SUNDAY.
ONE CRASH RESULTED IN A FATALITY.
AT APPROXIMATELY 3:32 P.M. SUNDAY AFTERNOON, A KIA WAS TRAVELING WESTBOUND ON HIGHWAY 34 NEAR MILE MARKER 315 IN LANCASTER COUNTY WHEN IT LOST CONTROL DUE TO THE WHITE-OUT CONDITIONS.
THE VEHICLE CROSSED INTO THE EASTBOUND LANES WHERE IT STRUCK A FORD F150.
THE DRIVER AND PASSENGER OF THE TRUCK WERE TRANSPORTED TO A HOSPITAL WITH NON-LIFE-THREATENING INJURIES.
THE DRIVER OF THE KIA, 39-YEAR-OLD LADONNA CRAIG, WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.
IN ADDITION, TROOPERS WORKED ALONGSIDE 15 OTHER AGENCIES TO RESOLVE A MULTI-VEHICLE CRASH ON INTERSTATE 80 NEAR THE 420 INTERCHANGE IN CASS COUNTY.
WHAT BEGAN AS A THREE VEHICLE CRASH QUICKLY ESCALATED TO INVOLVE 30-40 VEHICLES.
ANY MOTORIST WHO BECOMES STRANDED CAN CALL THE NEBRASKA STATE PATROL HIGHWAY HELPLINE AT *55 AND SPEAK DIRECTLY WITH AN N-S-P DISPATCHER.
Photo by Nebraska State Patrol