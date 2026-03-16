IOWA POISON CONTROL CENTER OFFERS ONLINE CHATS

SPRING BEGINS FRIDAY AND IOWANS WILL NEED TO TAKE GREATER CARE WHEN USING A HOST OF PRODUCTS INSIDE THEIR HOMES AND OUTSIDE IN THEIR YARDS TO AVOID ACCIDENTAL POISONINGS.
NURSE JANNA DAY OF SIOUX CITY’S IOWA POISON CONTROL CENTER SAYS THEY HANDLED NEARLY 24-THOUSAND POISONING CASES LAST YEAR, WITH CALLS FROM ALL 99 COUNTIES.
THE MOST COMMON CALL INVOLVED PAIN RELIEVERS, MEDICATIONS FOUND IN NEARLY EVERY HOUSEHOLD.
CHAT1 OC….CALL US :17
DAY SAYS MORE THAN HALF OF THE CALLS TO THE TOLL-FREE NUMBER LAST YEAR INVOLVED CHILDREN.
SHE SAYS THE SIOUX CITY-BASED CENTER IS OFFERING A NEW COMMUNICATIONS FEATURE ON ITS WEBSITE: IOWA POISON-DOT-ORG.
CHAT2 OC….PHARMACISTS :19
WITHOUT ACCESS TO THE IOWA POISON CONTROL CENTER, A STUDY FOUND 78-PERCENT OF CALLERS REPORT THEY WOULD HAVE GONE DIRECTLY TO A HOSPITAL EMERGENCY ROOM.
BY PROVIDING IMMEDIATE EXPERT ASSESSMENT AND FOLLOW-UP CARE, DAY SAYS THE CENTER SAVES IOWANS NEARLY 16-MILLION DOLLARS IN HEALTHCARE COSTS EVERY YEAR.
CHAT3 OC….CHAT FEATURE :18
CONTACTING THE HOTLINE IS FREE, CONFIDENTIAL, AND AVAILABLE AROUND THE CLOCK AT 1-800-222-1222.