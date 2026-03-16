IOWA ATTY GENERAL WARNS OF FAKE WEBSITE FOR SGT. DECLAN COADY

THE IOWA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE HAS BEEN MADE AWARE OF AN IMPOSTER WEBSITE SOLICITING DONATIONS IN HONOR OF SGT. DECLAN COADY.
THE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE SAYS THE WEBSITE HTTPS://DECLANCOADYFOUNDATION.COM/
IS A FALSE WEBSITE THAT IS SET UP OUTSIDE OF THE COUNTRY, NOT IN VERMONT AS INDICATED.
IT IS NOT LEGITIMATE.
ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD SAYS “THIS IS UNFORTUNATELY AN EXAMPLE OF THE TYPE OF SCAM CRIMINALS WILL PULL ON GENEROUS IOWANS”.
HER OFFICE SAYS THERE ARE TWO LEGITIMATE SANCTIONED PAGES IN HONOR OF SGT. COADY:
THEY ARE A DRAKE UNIVERSITY SCHOLARSHIP SITE WHICH IS
http://HTTPS://ALUMNI.DRAKE.EDU/DECLANCOADYMEMORIAL
THERE’S ALSO A GO FUND ME SITE WHICH IS
http://HTTPS://WWW.GOFUNDME.COM/F/SUPPORT-FOR-THE-COADY-FAMILY-AFTER-DECLANS-LOSS