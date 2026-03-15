TOW BAN LIFTED FOR WOODBURY COUNTY

THE TOW BAN FOR STRANDED VEHICLES THAT HAD BEEN IN EFFECT SINCE SUNDAY EVENING FOR WOODBURY COUNTY HAS BEEN CANCELLED AS OF 8:55 A.M. MONDAY.
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DUE TO HAZARDOUS WEATHER CONDITIONS, A TOW BAN IS NOW IN EFFECT ACROSS WOODBURY COUNTY UNTIL FURTHER NOTICE.
WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT SAYS DANGEROUS ROAD CONDITIONS HAVE MADE TOWING OPERATIONS UNSAFE FOR BOTH MOTORISTS, CREWS AND FIRST RESPONDERS.
LAW ENFORCEMENT AND EMERGENCY RESPONDERS URGE DRIVERS TO AVOID TRAVEL UNLESS ABSOLUTELY
NECESSARY.
IF A VEHICLE BECOMES STRANDED DURING THE TOW BAN, IT WILL NOT BE REMOVED UNTIL CONDITIONS
IMPROVE AND ASSISTANCE CAN BE SAFELY PROVIDED.
MOTORISTS WHO MUST TRAVEL SHOULD ENSURE THEY ARE PROPERLY PREPARED WITH EMERGENCY SUPPLIES,
INCLUDING WARM CLOTHING, FOOD, WATER, AND A FULLY CHARGED CELL PHONE.