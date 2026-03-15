E-15 PRODUCERS CONTINUE PUSH FOR YEAR ROUND NATIONAL SALES

GAS PRICES HAVE SURGED SINCE THE BOMBINGS OF IRAN GOT UNDERWAY, AND MANY AGRICULTURAL LEADERS SAY E15 WOULD HELP CONSUMERS SAVE MONEY.
NICK BOWDISH IS PRESIDENT AND C-E-O OF SIOUXLAND ETHANOL.
HE SAYS E-15,A GASOLINE BLEND WITH UP TO 15% ETHANOL, IS A SOLUTION FOR HIGHER PRICES AT THE PUMP:
BOWDISH1 OC………FOR ALL MOTOR VEHICLES.” :16
FEDERAL RULES RESTRICT E15 SALES FROM JUNE THROUGH MID-SEPTEMBER BECAUSE OF AIR-QUALITY CONCERNS.
SO FAR CONGRESS HAS FAILED TO PASS LEGISLATION APPROVING YEAR-ROUND USE.
CRAIG BRODERSEN SAYS ALL THE CORN HE RAISES ON HIS FARM IN WESTERN IOWA GETS SOLD TO A LOCAL ETHANOL PLANT.
BRODERSEN OC……YOU’RE BUYING IT FROM US.” :05
THE SENATE AGRICULTURE COMMITTEE HEARD TESTIMONY LAST WEEK ON WAYS TO BOOST DEMAND FOR FARM PRODUCTS.
SEVERAL PARTICIPANTS URGED LAWMAKERS TO APPROVE YEAR-ROUND E-15.
Sheila Brummer IPR