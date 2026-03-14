WILDFIRES CONTINUE IN BLACK HILLS

WILDFIRES CONTINUE TODAY IN THE SOUTH DAKOTA BLACK HILLS WITH MANY PEOPLE EVACUATED.
THE CUSTER COUNTY SHERIFF’S OFFICE HAS CLOSED MULTIPLE ROADS AND CUSTER STATE PARK INCLUDING NEAR THE CRAZY HORSE MONUMENT.
THE FIRE, WHICH IS APPROXIMATELY 1-2 MILES SOUTHEAST OF CUSTER, BEGAN AS TWO SEPARATE FIRES ON THURSDAY AFTERNOON AND ARE NOW KNOWN JOINTLY AS THE QURY FIRE.
WEATHER CONDITIONS CAUSED SMOKE TO REMAIN IN THE AREA LAST NIGHT AND ARE EXPECTED TO CONTINUE AS FIREFIGHTERS WORK TOWARDS ESTABLISHING CONTAINMENT AROUND THE FIRE.
THE FIRE IS CURRENTLY ESTIMATED AT 7,000 ACRES WITH 0% CONTAINMENT DECLARED.
FEDERAL, STATE, AND LOCAL RESOURCES WILL CONTINUE WORKING TODAY IN A UNIFIED EFFORT TO SUPPRESS THE FIRE.
THERE IS A TEMPORARY FLIGHT RESTRICTION IN PLACE OVER THE FIRE AREA.
THE PUBLIC IS ASKED TO PLEASE AVOID THE FIRE AREA.
MANY ROADS REMAIN CLOSED, AND EVACUATION ORDERS ARE STILL IN PLACE.