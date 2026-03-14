ROGERS SENTENCED TO OVER 7 YEARS IN FEDERAL PRISON

A VIRGINIA MAN HAS BEEN SENTENCED TO MORE THAN 7 YEARS IN FEDERAL PRISON, AFTER PLEADING GUILTY TO A WEAPONS CHARGE.
37-YEAR-OLD CAPRI ROGERS, FROM ALEXANDRIA VIRGINIA, WAS SENTENCED TO POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON.
LAST JULY 4TH IN SIOUX CITY, LAW ENFORCEMENT RESPONDED TO A REPORT OF HARASSMENT AND THAT THE SUBJECT HAD A FIREARM.
PROSECUTORS SAY ROGERS HAD APPROACHED TWO WOMEN RIDING BICYCLES AND THREATENED THEM WITH THE FIREARM.
LATER THAT DAY, LOCAL LAW ENFORCEMENT LOCATED ROGERS, WHO FLED ON FOOT, DROPPING A FIREARM IN THE STREET AS HE RAN.
HE WAS SENTENCED TO 90 MONTHS’ IMPRISONMENT.