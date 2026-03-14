MCGOWAN UNCHALLENGED IN IOWA GOP 4TH DISTRICT PRIMARY

CHRIS MCGOWAN OF SIOUX CITY WILL BE UNCHALLENGED IN THE IOWA REPUBLICAN PRIMARY FOR THE 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT ON JUNE 2ND.
RYAN RHODES, THE ONLY OTHER REPUBLICAN STILL IN THE RACE, POSTED ON FACEBOOK LATE FRIDAY AFTERNOON THAT HE IS ENDING HIS CAMPAIGN.
RHODES STATEMENT READ IN PART THAT HE THANKED HIS SUPPORTERS FROM THE BOTTOM OF HIS HEART AND THAT HE RESPECTS PRESIDENT TRUMP’S DECISION TO ENDORSE CHRIS MCGOWAN.
HE SAYS HE WILL NOT DRAG THIS DISTRICT THROUGH A BITTER PRIMARY FOUGHT AGAINST HIS ENDORSEMENT, AND THAT FOR THAT REASON HE IS WITHDRAWING FROM THIS RACE, AND GIVING HIS COMPLETE AND TOTAL ENDORSEMENT TO MCGOWAN.