LAHN FILES TO RUN FOR GOP NOMINATION FOR IOWA GOVERNOR

IOWA REPUBLICAN ZACH LAHN OF BELLE PLAINE HAS SUBMITTED PETITION SIGNATURES FROM OVER 61-HUNDRED IOWANS TO QUALIFY FOR THE JUNE 2ND PRIMARY BALLOT AS A CANDIDATE FOR GOVERNOR.
LAHN, A BUSINESSMAN AND FARMER WHO WORKED FOR AMERICANS FOR PROSPERITY IN OTHER STATES, HAS RUN OTHER CAMPAIGNS, BUT THIS IS THE FIRST TIME HE’S PUT HIS OWN NAME ON THE BALLOT.
LAHN1 OC………….A BIT DIFFERENTLY.” :10
LAHN SAYS HE HAS AN OUTSIDER MESSAGE THAT HE’LL SOON DELIVER IN ADS ON RADIO, T-V AND OTHER MEDIA.
LAHN2 OC…….IN OUR STATE.” :16
LAHN HAS BEEN ENDORSED BY THE MAKE AMERICA HEALTHY AGAIN PAC AND HE SAYS THE REPUBLICAN PARTY’S NOMINEE FOR GOVERNOR HAS TO BE WILLING TO ADDRESS THE SYSTEMIC ISSUES IN AGRICULTURE.
LAHN3 OC………IGNORE THEM ANYMORE.” :18
LAHN IS THE FOURTH OF THE FIVE G-O-P CANDIDATES WHO’E BEEN CAMPAIGNING FOR GOVERNOR TO SUBMIT HIS NOMINATING PAPERWORK FOR THE JUNE 2ND PRIMARY.
RADIO IOWA