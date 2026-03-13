TUREK FILES FOR IOWA DEMOCRATIC PRIMARY U.S. SENATE RACE

U.S. SENATE CANDIDATE JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS HAS SUBMITTED NEARLY 10-THOUSAND SIGNATURES ON NOMINATING PETITIONS TO SECURE HIS SPOT ON THE DEMOCRATIC PARTY’S 2026 PRIMARY BALLOT.
TUREK IS CURRENTLY A MEMBER OF THE IOWA HOUSE, RUNNING AGAINST STATE SENATOR ZACH WAHLS, A DEMOCRAT FROM CORALVILLE.
TUREKFILES1 OC…….IS ABOUT ELECTABILITY.” ;18
TUREK SAYS HE GOT MORE VOTES WITHIN HIS IOWA HOUSE DISTRICT IN 2024 THAN KAMALA HARRIS DID.
TUREKFILES2 OC……A VISIBLE DISABILITY.” ;14
TUREK IS A PARALYMPIAN WHO WON FOUR GOLD MEDALS ON TEAM U-S-A’S WHEELCHAIR BASKETBALL TEAM.
HE SAYS HE’S FOCUSING ON THINGS LIKE A LIVEABLE WAGE, AFFORDABLE HOUSING AND HEALTH CARE, AND BOOSTING SMALL BUSINESSES AND SMALL FAMILY FARMS.
TUREKFILES3 OC……READY TO GO.” ;10
HE’S SEEKING THE U.S. SENATE SEAT HELD BY REPUBLICAN JONI ERNST, WHO ANNOUNCED SIX MONTHS AGO SHE WOULD NOT SEEK REELECTION.
TUREK SAYS IOWA DEMOCRATS HAVE A ONCE IN A LIFETIME CHANGE TO WIN BACK THE U.S. SENATE SEAT ERNST WON IN 2014 WHEN DEMOCRAT TOM HARKIN RETIRED.