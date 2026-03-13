CHANGES AHEAD FOR CITY’S FREE SWIM PASS PROGRAMS

SIOUX CITY’S PARKS AND RECREATION DEPARTMENT IS DISCONTINUING IT’S FREE SWIM PASS PROGRAM.EFFECTIVE IMMEDIATELY.
THE PROGRAM HAD BEEN SUPPORTED THROUGH FEDERAL FUNDING PROVIDED BY THE CITY’S COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT..
RECENT CHANGES TO THE FEDERAL REQUIREMENTS HAVE MADE IT NECESSARY TO DISCONTINUE THE PROGRAM.
THE PARKS AND RECREATION DEPARTMENT RECOGNIZES THE FREE SWIM PASS PROGRAM HAS BEEN VALUED BY MANY MEMBERS OF THE COMMUNITY. OVER THE YEARS, AND PROVIDED HUNDREDS OF ELIGIBLE LOW-INCOME RESIDENTS, YOUTH AND FAMILIES, WITH ACCESS TO PUBLIC SWIMMING FACILITIES AT NO COST.
THE LEARN TO SWIM PROGRAM WAS ALSO SUPPORTED THROUGH C-D-B-G FUNDING, ALLOWING THOSE WHO
QUALIFIED FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO PARTICIPATE AT NO COST.
TO ENSURE THESE OPPORTUNITIES REMAIN AVAILABLE AT NO CHARGE TO ELIGIBLE LOW-INCOME FAMILIES, THE DEPARTMENT IS SEEKING SPONSORS TO FUND SWIM SCHOLARSHIPS TO COVER PARTICIPANT FEES FOR THOSE WHO QUALIFY.
ORGANIZATIONS OR INDIVIDUALS INTERESTED IN SUPPORTING THE PROGRAM AND OBTAINING A SPONSORSHIP PACKET MAY CONTACT JUSTIN ATLAS AT THE PARKS AND RECREATION DEPARTMENT.