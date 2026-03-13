4TH GRADE HISTORY PROJECTS ON DISPLAY AT PUBLIC MUSEUM

MODELS AND POSTERS OF LOCAL HISTORIC LANDMARKS, PEOPLE, AND EVENTS CREATED BY 94 FOURTH-GRADE STUDENTS ARE NOW BEING SHOWCASED IN THE 35TH ANNUAL SIOUX CITY HISTORY PROJECTS EXHIBIT AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
CURATOR MATT ANDERSON SAYS THE PROJECTS ON DISPLAY WERE CHOSEN FROM STUDENTS AT 17 PARTICIPATING SCHOOLS;
4THGR7 OC……….NOT EASY TO DO. :13
AND WHILE MANY OF THE PROJECTS ARE OF TRADITIONAL LOCAL HISTORIC SITES SUCH WAS THE FLOYD MONUMENT OR CITY HALL, ANDERSON SAYS EVERY YEAR A FEW NEW EXAMPLES ARE CREATED:
4THGR8 OC………RECREATION OF THAT. :20
ANDERSON SAYS THE EXHIBIT IS ON DISPLAY THROUGH MAY 9, WHEN STUDENTS WILL BE HONORED AT A RECEPTION AND AWARDS CEREMONY.
HE SAYS THE PUBLIC IS INVITED TO COME DOWN AND VOTE FOR THEIR FAVORITE HISTORY PROJECT:
4THGR9 OC…….NOW AND THEN. :18
THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM IS LOCATED DOWNTOWN AT 4TH AND NEBRASKA STREETS.