STEEN FILES FOR IOWA GOVERNOR GOP PRIMARY

ADAM STEEN — ONE OF FIVE REPUBLICANS RUNNING FOR GOVERNOR, HAS FILED THE PAPERWORK REQUIRED TO GET HIS NAME PRINTED ON THE IOWA REPUBLICAN PARTY’S PRIMARY BALLOT.
STEEN, A BUSINESSMAN, WAS A STATE AGENCY DIRECTOR FOR FIVE YEARS BEFORE HE LAUNCHED HIS CAMPAIGN FOR GOVERNOR IN AUGUST.
HE IS ALSO A CERTIFIED ASSEMBLIES OF GOD MINISTER — ONE OF THREE PASTORS IN THE G-O-P RACE FOR GOVERNOR.
TO WIN THE JUNE 2ND PRIMARY, A CANDIDATE MUST WIN 35 PERCENT OF THE VOTE, OR THE G-O-P NOMINEE FOR GOVERNOR WILL BE CHOSEN AT THE STATE PARTY CONVENTION.
STEEN SAYS RIVAL RANDY FEENSTRA’S FUNDRAISING HAUL AND NEW SLATE OF CAMPAIGN ADS AREN’T A CONCERN.
HE SAYS ROB SAND — THE DEMOCRAT WHO’S RUNNING FOR GOVERNOR — WILL BE A FORMIDABLE OPPONENT AND SUGGESTS THE BEST CONTRAST FOR REPUBLICANS IS
SOMEONE FROM IOWA’S EVANGELICAL MOVEMENT.