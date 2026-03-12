IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS WELCOMED HOME

AROUND 100 SOLDIERS ASSIGNED TO THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION OF THE IOWA NATIONAL GUARD RECEIVED A ROUSING WELCOME HOME THURSDAY AFTERNOON IN SIOUX CITY AS THEY RETURNED FROM THEIR DEPLOYMENT IN THE MIDDLE EAST IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE.
SGT.BEN MOREHEAD OF SIOUX CITY WAS WELCOMED BACK BY HIS WIFE AMIE AND FAMILY AND FRIENDS INCLUDING SEVERAL SIOUX CITY FIREFIGHTERS:
MOREHEAD WAS DEPLOYED AS A COMBAT MEDIC IN SYRIA WITH THE 1ST SQUADRON, 113TH CAVALRY REGIMENT, WHO LOST TWO MEMBERS, SGT. WILLIAM NATHANIEL HOWARD OF MARSHALLTOWN AND SGT. EDGAR TORRES-TOVAR OF DES MOINES IN AN ISIS ATTACK.:
HIS WIFE AMIE SAYS SHE WAS ANXIOUS AT FIRST AT HOME WHILE HE WAS SERVING IN THE MIDDLE EAST, MOREHEAD’S SECOND DEPLOYMENT IN THE GUARD BUT HIS FIRST IN THEIR TWO AND A HALF YEARS OF MARRIAGE:
MAJOR DEXTER MEHLHAF, THE SQUADRON OFFICER IN CHARGE, SAYS THE SUPPORT FROM IOWA AND THE FAMILIES BACK HOME HELPED EVERYONE IN THE UNIT:
AROUND 575 TOTAL SOLDIERS WERE WELCOMED HOME IN CEREMONIES HELD IN SIOUX CITY , DES MOINES AND CEDAR RAPIDS.