FIRE DESTROYS HOME IN MERRILL

A FIRE EARLY WEDNESDAY MORNING IN MERRILL HAS RESULTED IN THE COMPLETE LOSS OF A SINGLE-FAMILY HOME.
MERRILL FIRE RESCUE AND LE MARS FIRE-RESCUE WERE CALLED TO THE STRUCTURE FIRE ON FROST STREET AROUND 2:30 A.M.
MERRILL FIRE RESCUE CHIEF JACOB CONLEY SAYS THE FIRE WAS REPORTED BY A NEIGHBOR WHO WITNESSED FLAMES COMING FROM THE HOME.
THE SOLE OCCUPANT WAS AWAKENED BY THE SMOKE ALARM AND SAFELY GOT OUT OF THE HOME.
NO INJURIES WERE REPORTED, AND THE CAUSE OF THE FIRE HAS YET TO BE DETERMINED.
Photo provided to KLEM