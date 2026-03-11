OLHAUSEN NAMED VP OF UNITYPOINT ST. LUKE’S OPERATIONS

MARY OLHAUSEN HAS BEEN NAMED THE VICE PRESIDENT OF OPERATIONS AT UNITYPOINT ST. LUKE’S OF SIOUX CITY.
OLHAUSEN HAS BEEN WITH UNITYPOINT HEALTH SINCE 2021, WHERE SHE SERVED AS THE DIRECTOR OF
WOMEN’S AND CHILDREN’S SERVICES AND QUALITY.
SHE SUCCESSFULLY LED THE PERINATAL STATE SURVEY, RESULTING IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU) DESIGNATION ADVANCING FROM LEVEL II TO LEVEL III.
BEFORE JOINING UNITYPOINT HEALTH, OLHAUSEN SERVED THREE YEARS AS INTENSIVE CARE UNIT MANAGER AT
MERCYONE SIOUXLAND MEDICAL CENTER AND ALSO SPENT SEVEN YEARS AT CNOS AS A NURSE PRACTITIONER AND CLINICAL DIRECTOR.
IN HER NEW ROLE, OLHAUSEN WILL WORK TO MAINTAIN OPERATIONS OF BOTH UNITYPOINT ST. LUKE’S AND UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S DOWNTOWN HOSPITALS.