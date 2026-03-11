NATIVITY PARISH TO HOST “FEED JUST ONE” MEAL EFFORT

AREA RESIDENTS ARE INVITED TO HELP PACKAGE MEALS THIS AFTERNOON AND EVENING AT SIOUX CITY’S NATIVITY PARISH CENTER AS PART OF THE “FEED JUST ONE” EFFORT.
THE MEALS HELP CHILDREN WHO ARE IN DANGER OF MALNUTRITION IN HONDURAS.
THE MEALS HAVE ALSO HELPED THOSE IN REFUGEE CAMPS IN AFRICA AND AT THE UNITED STATES SOUTHERN BORDER.
EVERY YOUTH AND ADULT WHO VOLUNTEERS TO PACKAGE MEALS IS ASKED TO CONTRIBUTE $30 TO HELP OFFSET THE COSTS OF FOOD, PACKAGING, AND SHIPPING.
INDIVIDUALS, BUSINESSES, AND ORGANIZATIONS CAN ALSO “ADOPT-A-STUDENT/ADULT VOLUNTEER” BY MAKING A TAX-DEDUCTIBLE GIFT.
INTERESTED INDIVIDUALS CAN STILL VOLUNTEER! CALL THE MATER DEI PARISH OFFICE AT 712-276-4821 OR STOPPING BY AT 1212 MORNINGSIDE AVE, SIOUX CITY, IOWA, BEFORE 4:00 P.M. WEDNESDAY, MARCH 11
THE EVENT AT THE NATIVITY PARISH CENTER, LOCATED AT 4243 NATALIA WAY IN SIOUX CITY TAKES PLACE FROM 4:00 -8:15 P.M.
PHOTOS PROVIDED