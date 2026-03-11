MCGOWAN FILES BALLOT SIGNATURES FOR JUNE GOP IOWA PRIMARY

IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL CANDIDATE CHRIS MCGOWAN FILED HIS BALLOT SIGNATURES WEDNESDAY FOR THE JUNE 2 REPUBLICAN PRIMARY.
MCGOWAN’S SUBMISSION OF THE SIGNED PETITIONS WAS THE FINAL LEGAL STEP TO QUALIFY FOR THE BALLOT IN THE JUNE 2ND PRIMARY.
THE PRESIDENT OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE SUBMITTED OVER 3,600 SIGNATURES, MORE THAN DOUBLE THE NUMBER REQUIRED, FROM ALL 36 COUNTIES IN THE 4TH DISTRICT.
MCGOWAN HAS BEEN ENDORSED BY PRESIDENT DONALD TRUMP, HOUSE SPEAKER MIKE JOHNSON FORMER IOWA GOVERNOR AND AMBASSADOR TERRY BRANSTAD AMONG OTHER NATIONAL AND STATE FIGURES.
Photo from McGowan For Congress