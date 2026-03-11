HINSON & WAHLS OFFICIALLY FILE FOR IOWA PRIMARY BALLOT

REPUBLICAN U-S SENATE CANDIDATE ASHLEY HINSON AND DEMOCRATIC SENATE CANDIDATE ZACH WAHLS HAVE BOTH OFFICIALLY FILED FOR THE 2026 PRIMARY IN JUNE.
HINSON SUBMITTED OVER 15-THOUSAND PETITION SIGNATURES TO QUALIFY:
WAHLS SAYS 10-THOUSAND PEOPLE SIGNED HIS NOMINATING PETITIONS FOR THE PRIMARY BALLOT — AND 15 PERCENT OF THEM ARE REGISTERED REPUBLICAN OR INDEPENDENT VOTERS.
HINSON SAYS OVER THE PAST SIX MONTHS SHE’S BUILT A COALITION THAT WILL BE AN ASSET TO OTHER REPUBLICAN CANDIDATES IN THE FALL ELECTION.
WAHLS SAYS HE’S DONE 250 CAMPAIGN EVENTS IN 66 OF IOWA’S 99 COUNTIES — AND VOTERS TELL HIM THEY’RE MOST CONCERNED ABOUT THE ECONOMY.
HINSON, A FORMER T-V JOURNALIST, SERVED TWO TERMS IN THE IOWA HOUSE AND SHE’S BEEN A MEMBER OF THE U.S. HOUSE SINCE 2021.
SHE ANNOUNCED HER CAMPAIGN FOR THE U.S. SENATE A FEW HOURS AFTER IOWA SENATOR JONI ERNST SAID SHE WOULD NOT SEEK REELECTION.
WAHLS, A STATE SENATOR SINCE 2019, STARTED HIS CAMPAIGN LAST JUNE, A FEW MONTHS BEFORE ERNST MADE HER ANNOUNCEMENT.
REPUBLICAN JIM CARLIN OF SERGEANT BLUFF AND DEMOCRAT JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS HAVE ALSO BEEN CAMPAIGNING FOR THE U.S. SENATE.
FRIDAY AT 5 P.M. IS THE DEADLINE FOR FEDERAL AND STATE CANDIDATES TO SUBMIT NOMINATING PETITIONS FOR THIS YEAR’S REPUBLICAN AND DEMOCRATIC PARTY PRIMARIES.