CASEY’S C-E-O TALKS ABOUT GAS PRICES

THE LEADER OF THE CASEY’S CONVENIENCE STORE CHAIN SAYS HE’S NOT WORRIED AT THIS POINT ABOUT GAS SALES DESPITE WHAT IS HAPPENING WITH IRAN.
CASEY’S C-E-O DARREN REBELEZ SAYS THIS IS SIMILAR TO WHEN RUSSIA INVADED UKRAINE, AND OIL PRICES WERE IMPACTED AND GAS COSTS WENT UP.
GASPRICES4 OC……..THAT CURVE” :09
REBELEZ SAYS THE GAS MARGIN, OR THE AMOUNT THEY MAKE ON EACH GALLON, TENDS TO INCREASE.
GASPRICES5 OC………FUEL MARGIN STANDPOINT” :19
HE SAYS THAT IS WHAT THEY SAW THE LAST TIME A WAR IMPACTED OIL AND GAS PRICES.
GASPRICES6 OC……..40 CENTS A GALLON” :24
REBELEZ SAYS THEY ARE ALSO NOT WORRIED RIGHT NOW ABOUT PEOPLE CUTTING BACK ON HOW MUCH GAS THEY BUY:
GASPRICES7 OC……….VOLUME STANDPOINT” :16
CASEY’S JUST REPORTED NET INCOME FOR THEIR THIRD QUARTER WAS UP 49 PERCENT COMPARED TO LAST YEAR AT JUST MORE THAN 130 MILLION DOLLARS.
TOTAL FUEL GROSS PROFIT FOR THE QUARTER WAS UP 15 PERCENT WITH A FUEL MARGIN OF 41 CENTS A GALLON.
File photo/ Radio Iowa