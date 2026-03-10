WELCOME HOME SET FOR SIOUX CITY AREA NATIONAL GUARD SOLDIERS

THE IOWA NATIONAL GUARD HAS ANNOUNCED THE REMAINING OFFICIAL WELCOME HOME CEREMONIES FOR THE GROUP OF 575 SOLDIERS ASSIGNED TO THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION WHO ARE THE MOST RECENT RETURNING FROM DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE.
IN SIOUX CITY, THE SOLDIERS WILL RETURN THIS THURSDAY AT NOON AT 2430 LEAVENWORTH AVENUE AT THE SIOUX GATEWAY AIRPORT.
THE SOLDIERS RECENTLY BEGAN A PHASED RETURN TO THE UNITED STATES FOLLOWING SUCCESSFUL MISSION COMPLETION OVERSEAS IN IRAQ AND SYRIA, HELPING MAKE THAT REGION SAFER.
OTHER CEREMONIES WILL TAKE PLACE THURSDAY IN DES MOINES AND CEDAR RAPIDS.
