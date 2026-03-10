SCHLAEFER DROPS OUT OF GOP 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL RACE

CHRISTIAN SCHLAEFER HAS MADE THE DECISION TO SUSPEND HIS CAMPAIGN FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.
HE STATED IN A FACEBOOK POST THAT HE IS PROUD OF THE CAMPAIGN HE RAN AND SPOKE PLAINLY AND WITHOUT APOLOGY ABOUT FAITH, THE RULE OF LAW, SECURE BORDERS, HONEST GOVERNMENT, AND THE MORAL FOUNDATION THAT MADE THIS COUNTRY STRONG.
SCHLAEFER SAYS UNFORTUNATELY, THE CAMPAIGN IS NOT WHERE IT NEEDS TO BE TO CONTINUE FORWARD AT THIS TIME AND THE DECISION TO SUSPEND THE CAMPAIGN WAS NOT MADE LIGHTLY.
HE SAYS HE WILL CONTINUE TO DEFEND THE VALUES THAT MATTER MOST.
SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT CHRIS MCGOWAN AND IOWA TEA PARTY FOUNDER RYAN RHODES OF AMES ARE THE TWO REMAINING G-O-P CANDIDATES RUNNING FOR THE SEAT CURRENTLY HELD BY RANDY FEENSTRA, WHO IS RUNNING FOR GOVERNOR.