GRASSLEY TO AGAIN PUSH FOR YEAR ROUND E-15 SALES

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE WILL TRY AGAIN TO MAKE THE CASE IN A SENATE AG COMMITTEE HEARING TUESDAY FOR THE YEAR-ROUND SALE OF THE BLEND OF GASOLINE THAT CONTAINS 15-PERCENT ETHANOL.
THE IOWA RENEWABLE FUELS ASSOCIATION SAYS E-15 IS FREQUENTLY SOLD UNDER THE NAME UNLEADED 88, AND IT CONTAINS FIVE-PERCENT MORE ETHANOL THAN E-10, WHICH IS THE MOST COMMON FUEL USED IN THE U-S.
WHILE ETHANOL IS MADE FROM CORN, BIODIESEL COMES FROM SOYBEANS, WHICH GRASSLEY REMINDS ARE TWO OF IOWA’S TOP COMMODITIES.
GRASSLEY SAYS CEMENTING THE SALE OF E-15 YEAR-ROUND WOULD BE A TREMENDOUS WIN FOR IOWA PRODUCERS.
THE SENATE COMMITTEE ON AGRICULTURE, NUTRITION AND FORESTRY PLANS TO MEET AT 2 P-M/CENTRAL ON THE TOPIC OF “INCREASING DOMESTIC CONSUMPTION OF U.S.-GROWN AGRICULTURAL PRODUCTS.”