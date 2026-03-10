BIRD WARNS OF HOME REPAIR SCAMS

WITH SPRING APPROACHING, MANY PEOPLE ARE THINKING ABOUT MAKING HOME REPAIRS TO THEIR DWELLINGS AS THE WEATHER WARMS UP.
IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD SAYS HOME IMPROVEMENT SCAMS RANKED 4TH IN 2025 FOR THE NUMBER OF COMPLAINTS HER OFFICE HANDLED.
SHE SAYS THE CONSUMER PROTECTION DIVISION RECEIVED 247 HOME REPAIR COMPLAINTS:
BIRD SAYS MAKE SURE YOU KNOW WHERE YOU CONTRACTOR IS BASED FROM, AS LOCAL COMPANIES AND WORKERS ARE ESTABLISHED AND EASIER TO CHECK THE BACKGROUNDS OF:
A DIFFERENT TYPE OF SCAM THAT HAS INCREASED IN OUR INTERNET ERA INVOLVES PERSONAL GOODS SOLD ONLINE SUCH AS FOOD, CLOTHING, AND ACCESSORIES.
BIRD’S OFFICE RECEIVED 237 COMPLAINTS OF THAT TYPE LAST YEAR:
BIRD SAYS TO NOTIFY HER CONSUMER PROTECTION DIVISION FOR HELP IF THAT HAPPENS TO YOUR BUSINESS:
YOU MAY GET THAT HELP BY CALLING 1-888-777-4590 OR FILE A COMPLAINT ONLINE AT IOWA ATTORNEY GENERAL DOT GOV.