SIXTH STREET BRIDGE RECONSTRUCTION TO BEGIN NEXT WEEK

NEXT MONDAY THE RECONSTRUCTION OF THE 6TH STREET BRIDGE WILL GET UNDERWAY ON MARCH 16TH.
CONSTRUCTION IS SCHEDULED TO BE COMPLETED IN ONE STAGE AND WILL CLOSE 6 TH STREET TO ALL THROUGH
TRAFFIC FROM HOEVEN DRIVE TO CHAMBERS STREET.
IN ADDITION TO THE CLOSURE OF THE BRIDGE, A PORTION OF THE RIGHT NORTHBOUND LANE OF HOEVEN DRIVE FROM 4 TH STREET TO 6TH STREET WILL ALSO BE CLOSED.
THE RECONSTRUCTION INCLUDES THE REMOVAL AND REPLACEMENT OF THE BRIDGE DECK, BARRIER RAILS, SIDEWALK, AND LIGHT POLES.
THE BRIDGE WILL ALSO BE RECONFIGURED TO ACCOMMODATE A 10-FOOT BIKE TRAIL ON THE SOUTH SIDE OF THE BRIDGE.
ALL OF THE WORK IS ANTICIPATED TO BE COMPLETED BY THIS NOVEMBER
THE PROJECT WAS AWARDED TO DIXON CONSTRUCTION LAST DECEMBER FOR NEARLY $2,645,000.
A DETOUR USING LEWIS BOULEVARD, 3RD AND 4TH STREETS AND HOEVEN DRIVE WILL SOON BE POSTED.