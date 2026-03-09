SAND OFFICIALLY FILES FOR DEMOCRATIC RUN FOR IOWA GOVERNOR

DEMOCRAT ROB SAND SUBMITTED HIS PETITION SIGNATURES TO OFFICIALLY FILE TO RUN FOR GOVERNOR OF IOWA ON MONDAY.
SAND’S CAMPAIGN SAYS HE FILED A RECORD-BREAKING 24,756 PETITION SIGNATURES TO OFFICIALLY QUALIFY FOR THE 2026 BALLOT, THE MOST PETITION SIGNATURES EVER SUBMITTED IN IOWA ELECTION HISTORY.
THE SIGNATURES ARE MORE THAN SEVEN TIMES THE MINIMUM REQUIRED AND CAME FROM ALL 99 IOWA COUNTIES.
SAND CURRENTLY SERVES AS THE STATE AUDITOR.
HIS CAMPAIGN SAYS OVER 1 IN EVERY 5 SIGNERS WERE NOT REGISTERED DEMOCRATS WITH A TOTAL OF 3360
REGISTERED NO-PARTY SIGNERS AND 2080 REGISTERED REPUBLICAN SIGNERS.
OVER 2,860 OF THE SIGNERS ALSO DID NOT VOTE IN THE LAST RACE FOR GOVERNOR.