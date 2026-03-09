JAN GEORGE RESIGNS AS SCHOOL BOARD PRESIDENT

THE PRESIDENT OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BOARD OF DIRECTORS HAS RESIGNED EFFECTIVE IMMEDIATELY.
JAN GEORGE ANNOUNCED HIS RESIGNATION MONDAY EVENING CITING HEALTH REASONS.
GEORGE WAS ELECTED TO HIS SECOND FOUR YEAR TERM ON THE SCHOOL BOARD LAST NOVEMBER.
THE SCHOOL DISTRICT ISSUED A STATEMENT SAYING IN PART THAT THEY ARE GRATEFUL FOR GEORGE’S COMMITMENT TO THE DISTRICT, FIRST AS A LONGTIME TEACHER AND MOST RECENTLY AS A MEMBER AND PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS.
THE DISTRICT WILL NOW BEGIN THE PROCESS TO FIND A REPLACEMENT FOR GEORGE IN THE NEXT 30 DAYS AND DECIDE ON A NEW BOARD CHAIRMAN