FEENSTRA FORMALLY FILES FOR GOP RUN FOR GOVERNOR

REPUBLICAN RANDY FEENSTRA FORMALLY FILED FOR HIS RUN TO BECOME THE NEXT GOVERNOR OF IOWA, SUBMITTING PETITION SIGNATURES FROM ALL 99 COUNTIES.
HE HAD MORE THAN DOUBLE THE REQUIRED AMOUNT BY THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE.
FEENSTRA SAYS HIS VISION FOR IOWA INCLUDES CUTTING AND FREEZING PROPERTY TAXES, MAKING IOWA THE MOST BUSINESS- AND AG-FRIENDLY STATE IN THE COUNTRY, AND DELIVERING WORLD-CLASS EDUCATION FOR OUR KIDS.
HE HAS MADE NEARLY 80 STOPS ON HIS STATEWIDE TOUR OF IOWA AND BEEN ENDORSED BY MORE THAN 50 CURRENT AND FORMER LAWMAKERS IN IOWA.
THOSE INCLUDES SENATOR JONI ERNST, LT. GOVERNOR CHRIS COURNOYER, STATE TREASURER ROBY SMITH AND CONGRESSWOMAN MARIANNETTE MILLER-MEEKS.