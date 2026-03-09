BIRD WARNS OF SCAMS TARGETING IOWANS

LAST YEAR, THE IOWA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE CONSUMER PROTECTION DIVISION HANDLED OVER 4,000 COMPLAINTS MARKING THE SECOND CONSECUTIVE YEAR OF RISING SCAMS AND COMPLAINTS.
STATE ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD SAYS THE NUMBER ONE COMPLAINT WAS USED AUTO & VEHICLE REPAIRS, WITH 783 COMPLAINTS RECEIVED:
TOPSCAMS1 OC…..PUT THE OIL IN. :28
BIRD SAYS IMPOSTER COMPLAINTS RANKED SECOND:
TOPSCAMS2 OC…..PERIOD OF TIME. ;26
THE ATTORNEY GENERAL SAYS TO BE WARY OF UNSOLICITED MESSAGES.AND AVOID SENDING MONEY ELECTRONICALLY OR THROUGH A CRYPTOCURRENCY A-T-M TO PEOPLE YOU HAVE NOT PREVIOUSLY MET:
TOPSCAMS3 OC……….THEIR MONEY BACK. :30
WE WILL HEAR MORE ABOUT SCAMMERS THIS WEEK ON KSCJ NEWS.
BIRD SAYS IF YOU THINK YOU THINK YOU’VE BEEN A VICTIM OF FRAUD, CONTACT HER OFFICE AT 1-888-777-4590 OR FILE A COMPLAINT ONLINE AT IOWA ATTORNEY GENERAL DOT GOV.