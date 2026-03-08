SHELDON CATHOLIC SCHOOL TO PERMANENTLY CLOSE

THE SHELDON ST. PATRICK CATHOLIC SCHOOL WILL PERMANENTLY CLOSE THE SCHOOL AT THE END OF THE CURRENT ACADEMIC YEAR.
A STATEMENT FROM THE CATHOLIC DIOCESE OF SIOUX CITY SAYS THE SCHOOL’S BOARD OF EDUCATION AND LEADERSHIP MADE THE DECISION TO CLOSE DUE TO LOW AND DECLINING ENROLLMENT AND OTHER FACTORS.
THE SCHOOL HAS PROVIDED A CATHOLIC EDUCATION FOR FAMILIES IN THE SHELDON, ASHTON AND SIBLEY AREAS FOR THE PAST 70 YEARS.
THIS YEAR, ST. PATRICK HAS 42 STUDENTS ENROLLED IN GRADES PRE-K THROUGH 8TH.
STAFF AND PARENTS WERE ADVISED OF THE CLOSURE FRIDAY AFTERNOON AND A MESSAGE FROM THE BOARD WAS SHARED WITH PARISHIONERS THIS WEEKEND.
BISHOP JOHN KEEHNER OF THE SIOUX CITY CATHOLIC DIOCESE ISSUED A STATEMENT SAYING IN PART: “THIS WAS A DIFFICULT DECISION FOR THE LEADERSHIP OF ST. PATRICK.
WE ARE GRATEFUL FOR THE MANY DECADES THAT ST. PATRICK CATHOLIC SCHOOL SERVED THE FAMILIES AND STUDENTS IN THE SHELDON AREA, TEACHING THE FAITH AND ACADEMICS TO OUR YOUNG PEOPLE.