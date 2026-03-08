FATAL BICYCLE ACCIDENT ON GORDON DRIVE

A SIOUX CITY WOMAN WHO WAS RIDING A BICYCLE DIED FROM INJURIES SATURDAY NIGHT WHEN SHE WAS STRUCK BY A VEHICLE JUST BEFORE 7PM IN THE 3400 BLOCK OF GORDON DRIVE.
CITY POLICE SAY THE 43-YEAR-OLD WOMAN WAS CROSSING GORDON DRIVE NORTHBOUND AGAINST A RED TRAFFIC LIGHT AND WAS STRUCK BY AN ONCOMING MOTOR VEHICLE THAT WAS WESTBOUND ON GORDON DRIVE.
THE VICTIM WAS TRANSPORTED TO UNITY POINT DOWNTOWN WHERE SHE DIED FROM HER INJURIES.
THE DRIVER OF THE MOTOR VEHICLE WAS NOT INJURED.
THE IDENTITY OF THE VICTIM WAS NOT RELEASED AS OF SUNDAY AFTERNOON.