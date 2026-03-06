FATAL ROLLOVER ACCIDENT ON INTERSTATE 29

A SIOUX CITY WOMAN HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED IN A ROLLOVER ACCIDENT THURSDAY NIGHT.
SIOUX CITY POLICE AND SIOUX CITY FIRE RESCUE RESPONDED TO THE SINGLE-VEHICLE ROLLOVER ACCIDENT OF A CHEVY COBALT AROUND 10:15 P.M. ON INTERSTATE 29 NEAR MILE MARKER 149.
AUTHORITIES SAY THE VEHICLE WAS NORTHBOUND WHEN IT LEFT THE ROAD, ENTERED THE DITCH AND ROLLED, COMING TO REST ON ITS HOOD.
THE DRIVER, 54-YEAR-OLD PAULA VICTORIA LOPEZ-PEREZ OF SIOUX CITY, WAS THE SOLE OCCUPANT AND WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.
THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT TRAFFIC UNIT.