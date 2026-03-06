DAYLIGHT SAVINGS MEANS IT’S TIME TO CHECK YOUR SMOKE ALARMS

DAYLIGHT SAVING TIME BEGINS ON SUNDAY AND BESIDES TURNING YOUR CLOCKS FORWARD AN HOUR, LT. JOHN NELSEN OF SIOUX CITY FIRE RESCUE SAYS IT’S A TRADITIONAL TIME TO TEST YOUR SMOKE ALARMS TO MAKE SURE THE DEVICES ARE WORKING;
JUST PUSH THE TEST BUTTON TO HEAR THE BEEP.
NELSEN SAYS THE NEWER SMOKE ALARMS ARE DISPOSABLE AND OFTEN DON’T GIVE YOU ACCESS TO CHANGE A BATTERY:
NELSEN SAYS SOME SMOKE ALARMS ALSO HAVE A CARBON MONOXIDE DETECTOR, BUT IF YOURS DOESN’T BE SURE TO CHECK THAT DEVICE IN YOUR HOME ALSO AND MAKE SURE IT IS PLACED PROPERLY:
LT. NELSEN SAYS YOU SHOULD HAVE A WORKING ALARM IN BOTH CASES ON EACH FLOOR OF YOUR HOME.
IF YOU DON’T HAVE ONE, SIOUX CITY FIRE RESCUE CAN HELP:
WORKING SMOKE ALARMS CUT THE RISK OF DYING IN A HOME FIRE IN HALF, AS YOU ONLY HAVE ABOUT TWO MINUTES TO SAFELY ESCAPE IN MOST INSTANCES.
IF YOU NEED SMOKE ALARMS, PLEASE CALL 712-279-6377 TO MAKE AN APPOINTMENT TO HAVE SIOUX CITY FIRE RESCUE PROVIDE THEM.