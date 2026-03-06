COLORFUL MODERN QUILT EXHIBIT ON DISPLAY AT ART CENTER

A NEW EXHIBIT FEATURING CONTEMPORARY ARTISTIC QUILTS IS NOW ON DISPLAY AT THE SIOUX CITY ART CENTER.
CURATOR CHRISTOPHER ATKINS SAYS THEY WERE CREATED BY HEATHER AKERBERG, AN AWARD-WINNING TEXTILE ARTIST:
AKERBERG BEGINS EACH NEW PIECE WITH A DIGITAL DESIGN THAT PLAYS WITH TONAL COLOR AND INTRICATE PATTERNS. USING A RANGE OF MATERIALS, FROM YARN-DYED AND HAND-DYED COTTON TO UPCYCLED SILKS.
ATKINS SAYS SHE CONSTRUCTS LAYERED COMPOSITIONS THAT EXPERIMENT WITH COLOR, REPETITION, AND GEOMETRIC ABSTRACTION;
HER QUILTS HAVE BEEN JURIED INTO DOZENS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL EXHIBITIONS, WITH PIECES SHOWN IN FRANCE, AUSTRALIA, JAPAN, AND THROUGHOUT THE UNITED STATES.
AKERBERG’S EXHIBITION WILL BE ON VIEW FROM NOW UNTIL JUNE 14 IN THE ART CENTER’S 2ND FLOOR GALLERY.