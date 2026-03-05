TUREK HOPES FOR IOWA U.S. SENATE CAMPAIGN DEBATES

DEMOCRATIC U.S. SENATE CANDIDATE JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS HAS ANNOUNCED HE WILL COMMIT TO TWO TELEVISED STATEWIDE DEBATES FOR THE U.S. SENATE PRIMARY TO REACH VOTERS ACROSS IOWA, NO MATTER WHERE THEY LIVE.
TUREK, WHO IS A FOUR-TIME PARALYMPIAN AND CURRENT STATE REPRESENTATIVE, HAS BEEN CAMPAIGNING AROUND THE STATE INCLUDING RECENT STOPS IN NORTHWEST IOWA:
TUREK SAYS MANY IOWANS ARE TELLING HIM THAT THE AMERICAN DREAM IS COSTLY, AND MANY CANNOT NOW AFFORD IT:
HE SAYS THAT ALSO INCLUDES TRIPLE OR MORE PERCENTAGE INCREASES IN THEIR HEALTH CARE INSURANCE AND PRESCRIPTION COSTS.
TUREK SAYS MOST YOUNG PEOPLE CANNOT AFFORD TO BE A FIRST TIME HOME BUYER, AND IF ELECTED TO THE U.S. SENATE, HE WOULD PROPOSE A FIVE YEAR MORATORIUM ON WALL STREET INVESTMENT FIRMS BUYING UP SINGLE FAMILY HOMES:
HE SAYS THOSE ISSUES ARE AMONG THE TOP TOPICS IOWANS ARE TELLING HIM ABOUT WHEN HE IS CAMPAIGNING AROUND THE STATE, AS WELL AS CONCERNS ABOUT THE STATE CANCER RATE AND QUALITY OF OUR DRINKING WATER.