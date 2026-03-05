THE 69TH ANNUAL SIOUXLAND HOME SHOW BEGINS FRIDAY AT THE SEABOARD TRIUMPH FOODS EXPO CENTER IN
SIOUX CITY.
TERRI SCHELM OF THE HOMEBUILDERS ASSOCIATION OF GREATER SIOUXLAND SAYS THIS YEAR’S SHOW HAS MORE VENDORS AND THINGS TO SEE AND DO THAN EVER BEFORE:
SCHELM5 OC……..160 PLUS COMPANIES. :10
ONE AREA IN PARTICULAR HAS SOME EXTRA FEATURES THIS YEAR:
SCHELM6 OC…….NICE WEATHER. :11
THERE SOME FEATURES THAT CHILDREN AND THEIR PARENTS WILL HAVE FUN WITH TOO:
SCHELM7 OC…………TIME IN HERE. :18
WITH ALL OF THAT THOUGH, IT IS THE HOME SHOW, SO IF YOU ARE LOOKING TO IMPROVE YOUR DWELLING WITH SAY A NEW ROOF OR WINDOWS, NEED AN AIR CONDITIONING UPGRADE OR ANYTHING ELSE HOME RELATED, YOU WILL BE IN THE RIGHT PLACE:
SCHELM8 OC……..ONE STOP SHOP. :10
THERE’S ALSO HOURLY DOOR PRIZES EVERY DAY INCLUDING A $569-DOLLAR BUILDERS BUCKS CERTIFICATE THAT CAN BE SPENT WITH ANY HOME SHOW VENDOR OR MEMBER.
THE HOME SHOW IS OPEN FRIDAY FROM 10AM UNTIL 8PM, SATURDAY FROM 10 TILL 7 AND SUNDAY FROM 10 TO 4.