NOEM OUT AS HOMELAND SECURITY DIRECTOR

PRESIDENT DONALD TRUMP ANNOUNCED ON TRUTH SOCIAL THURSDAY THAT HOMELAND SECURITY SECRETARY KRISTI NOEM WILL BE REMOVED FROM HER POSITION AS HEAD OF THE AGENCY.
THE FORMER SOUTH DAKOTA GOVERNOR WILL BE REPLACED BY OKLAHOMA REPUBLICAN SENATOR MARKWAYNE MULLIN, PENDING U.S. SENATE CONFIRMATION.
THE PRESIDENT COMMENDED THE WORK OF SECRETARY NOEM, ESPECIALLY INVOLVING THE BORDER.
TRUMP SAYS NOEM “WILL BE MOVING TO BE SPECIAL ENVOY FOR THE SHIELD OF THE AMERICAS,” A NEW SECURITY INITIATIVE IN THE WESTERN HEMISPHERE THAT IS EXPECTED TO BE ANNOUNCED THIS WEEKEND.
FILE PHOTO