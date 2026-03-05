No Cowbells Allowed For Bandits Indoor Football This Season

THERE WILL BE NO COWBELLS SOUNDED AT SIOUX CITY BANDITS FOOTBALL GAMES THIS UPCOMING SEASON.
THE BANDITS HAVE BEEN NOTIFIED OF AN UPDATED NOISEMAKER POLICY FROM THE TYSON EVENTS CENTER THAT WILL TAKE EFFECT FOR THE 2026 SEASON.
AS OF THIS WEEK, COWBELLS HAVE BEEN ADDED TO THE PROHIBITED ITEMS LIST BY NAME.
WHILE ARTIFICIAL NOISEMAKERS HAVE BEEN RESTRICTED FOR SEVERAL YEARS, AND AIR HORNS WERE PREVIOUSLY THE ONLY ITEM EXPLICITLY IDENTIFIED,
FEEDBACK FROM MULTIPLE PATRONS AND OTHERS PROMPTED THE ARENA STAFF TO EXPAND THE LIST FOR CLARITY.
AS A RESULT, COWBELLS ARE NOW SPECIFICALLY DESIGNATED AS PROHIBITED ALONGSIDE AIR HORNS.BY O-V-G MANAGEMENT INSIDE THE TYSON EVENTS CENTER..
COWBELLS WILL BE ALLOWED FOR THE REMAINDER OF THE SIOUX CITY MUSKETEERS SEASON, AND THE POLICY WILL APPLY FOLLOWING THE END OF THE CURRENT SEASON.