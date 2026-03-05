IOWA ARMY GUARD SOLDIERS TO BE WELCOMED HOME

THE IOWA NATIONAL GUARD SAYS MORE OFFICIAL WELCOME HOME CEREMONIES ARE BEING PLANNED FOR 575 SOLDIERS ASSIGNED TO THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION WHO ARE RETURNING FROM DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE IN IRAQ AND SYRIA.
IN SIOUX CITY, WELCOME HOME CEREMONIES WILL TAKE PLACE ON THURSDAY, MARCH 12TH.
OTHER CEREMONIES ARE PLANNED FOR DES MOINES AND CEDAR RAPIDS THIS SATURDAY, MARCH 7TH, AND ALSO ON MARCH 12TH.
SIOUX CITY’S CEREMONY TIME AND LOCATION WILL BE ANNOUNCED AT A LATER DATE.
SATURDAY’S CEREMONY IN DES MOINES IS NOT OPEN TO THE GENERAL PUBLIC .
KSCJ FILE PHOTO