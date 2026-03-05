ALBRECHT NAMED SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS TEACHER OF THE YEAR

KATE ALBRECHT, A 6TH GRADE ENGLISH TEACHER AT EAST MIDDLE SCHOOL, HAS BEEN NAMED THE SIOUX CITY SCHOOL DISTRICT’S TEACHER OF THE YEAR.
SHE HAS 37 YEARS OF TEACHING EXPERIENCE IN THE DISTRICT, BEGINNING IN 1989 AT WHITTIER ELEMENTARY AND THEN HAWTHORNE ELEMENTARY TEACHING 1ST GRADE.
SHE JOINED EAST MIDDLE SCHOOL AS A 6TH GRADE ENGLISH TEACHER IN 1990.
INTERIM SUPERINTENDENT JIM VANDERLOO SAYS ALBRECHT’S STUDENT-CENTERED APPROACH AND LONG STANDING COMMITMENT HAS LEFT AN EXTRAORDINARY IMPRINT ON THE EAST MIDDLE COMMUNITY.
ALBRECHT EARNED HER BACHELOR’S AND MASTER’S DEGREES FROM MORNINGSIDE UNIVERSITY.
HER NAME WILL BE SUBMITTED TO THE IOWA DEPARTMENT OF EDUCATION FOR CONSIDERATION AS THE STATE’S IOWA TEACHER OF THE YEAR.