SIOUX CITY CROP WALK EARNS NATIONAL RECOGNITION

SIOUX CITY’S CROP HUNGER WALK HAS AGAIN RANKED AMONG THE TOP 100 WALKS IN THE NATION, EARNING RECOGNITION AS A “CREAM OF THE CROP” WALK FOR ANOTHER OUTSTANDING YEAR.
IN 2025, THE 49TH ANNUAL SIOUX CITY CROP HUNGER WALK RANKED NUMBER 77 OUT OF MORE THAN 500 WALKS NATIONWIDE.
THE RECOGNITION REFLECTS THE GENEROSITY AND COMMITMENT OF THE SIOUX CITY COMMUNITY IN THE FIGHT AGAINST HUNGER.
THE PAST YEAR’S WALK HAD 169 PARTICIPANTS FROM 28 GROUPS AND CHURCHES WHO TOGETHER RAISED $26,079.30 AND COLLECTED 250 POUNDS OF FOOD FOR THE COMMUNITY ACTION AGENCY OF SIOUXLAND.
TWENTY-FIVE PERCENT OF THE FUNDS RAISED, ALONG WITH ALL DONATED FOOD ITEMS, STAY HERE IN SIOUX CITY TO SUPPORT LOCAL HUNGER RELIEF EFFORTS.
THE 2026 SIOUX CITY CROP WALK WILL BE HELD ON SUNDAY, OCTOBER 18TH.
Photo from SC Crop Walk